A Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado, está realizando nesta sexta-feira (13) o último Dia D de Multivacinação do ano. Na Capital, a população tem até as 21h para comparecer a um dos diversos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e atualizar o cartão de imunização. Os imunizantes estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF), Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização (CMI), além dos pontos extras localizados nos bairros dos Bancários, Bessa e Tambiá.

Nesta edição, a campanha foca na imunização de gestantes contra a difteria, tétano e coqueluche, através da vacina dTpa.

“Gestantes que estão com mais de 20 semanas precisam tomar a vacina DTPA, que protege contra difteria, tétano e pertussis, que é o famoso e conhecido coqueluche. Essa vacinação na gestação visa conferir anticorpos à criança para combater a coqueluche, evitando a mortalidade destas crianças que só vão se vacinar com este componente a partir dos dois meses de idade com a vacina pentavalente”, explica o chefe de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Além da vacina para gestantes, o Dia D tem como proposta reforçar a importância da imunização contra várias doenças para diversos públicos, com a campanha de multivacinação, que garante a oferta de todos os imunizantes previstos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal.

O supervisor de vendas, Ariosto Pereira, 56 anos, aproveitou o Dia D para tomar a vacina contra a Influenza. “Hoje cedo eu vi falando no jornal então aproveitei para vir tomar a minha vacina. Todo ano, sempre que libera para a população, faço questão de tomar, pois sei da importância, mas com a correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo ou não conseguindo tempo, hoje fiz questão de dar um jeito e aproveitar para cuidar da saúde”.

Até as 16h as vacinas estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família, Policlínicas Municipais e CMI. E, a partir das 12h até as 21h, os imunizantes estarão sendo ofertados nos pontos de vacinação instalados no Shopping Tambiá (Centro), Home Center Ferreira Costa (Bessa – BR230) ou no Shopping Sul (Bancários).

“A gente faz um chamamento especial para toda a família para fazer a atualização de caderneta vacinal para crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. Temos pontos de vacinação na cidade funcionando até as 21h, então não perde a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação e já entrar no novo ano de 2025 com a caderneta de vacinação atualizada e prevenindo contra doenças que podem ser prevenidas através da vacinação”, conclui Fernando Virgolino.