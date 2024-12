Podcast: saiba os cuidados necessários para o seu pet no verão

No quadro Papo Animal, do programa Conexão Caturité, o veterinário Edroaldo Cavalcante trouxe dicas para cuidar dos pets durante o calor intenso do verão.

Ele enfatizou a importância de manter os animais hidratados e protegidos contra altas temperaturas, destacando medidas simples que fazem toda a diferença:

Água fresca e limpa: Troque a água regularmente e, se possível, adicione pedrinhas de gelo para mantê-la fresca por mais tempo.

Ambiente agradável: Ofereça sombra e, se necessário, mova a casinha do pet para locais mais afrescos. Molhar o ambiente ao redor da casinha também ajuda a reduzir a temperatura.

Banhos refrescantes: Dê banhos ou molhe os animais de estimação nos horários mais quentes para aliviar o calor.

Cuidado com animais de rua: Coloque recipientes com água limpa em locais sombreados para proteger animais que passam pela rua.

Cavalos e animais de trabalho: Para quem convive com cavalos e outros animais de carga, disponibilize baldes grandes de água limpa para mantê-los hidratados.

Ouça o podcast aqui.