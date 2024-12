Saúde de João Pessoa recebe selo de reconhecimento por combate à sífilis em gestantes

As Unidades de Saúde da Família (USF) Bairro das Indústrias I; Integrada Novais IV; Grotão I e Funcionários III, IV e Presidente Médici, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, receberam um selo de reconhecimento pelos esforços no cuidado com as gestantes no combate à sífilis. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira (11), na Escola Superior de Magistratura da Paraíba.

A premiação foi concedida durante o ‘Seminário Integrado: avanços e desafios nas condições crônicas e IST na Paraíba’, evento da Secretaria do Estado da Saúde. O Selo é um reconhecimento dado pelo Governo do Estado pela iniciativa de sucesso e impacto no cuidado às gestantes com sífilis.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Juliana Neiva, o recebimento do Selo é de suma importância para a Rede Municipal de Saúde. “João Pessoa vem avançando a passos largos e hoje sermos reconhecidos com sucesso impactante no cuidado e tratamento de gestantes com sífilis é muito importante e nos traz gratidão e perseverança, continuando no caminho certo”, celebra.

“São quatro unidades premiadas pelo modelo de trabalho adotado, com a investigação de casos de sífilis de forma a ser modelo, seguindo um protocolo criado, com todo esquema de medicação, quantitativos e com isso fizeram a investigação e tratamento perfeito em suas gestantes para controle dessa doença”, explica Juliana.

Entre janeiro e outubro deste ano, o município de João Pessoa registrou 385 casos de sífilis em gestantes e 130 de sífilis congênita, que é a repassada da mãe para o bebê na hora do parto, além de 1.132 casos de sífilis adquirida.

Durante o Seminário Integrado, além da entrega da premiação, também foram discutidos os resultados alcançados por João Pessoa e demais municípios da Paraíba, além da construção de um planejamento estratégico para o Município com o fortalecimento das parcerias necessárias para o combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis.