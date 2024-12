Saúde de João Pessoa oferta vacinas para pessoas de todas as idades

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) segue, nesta quinta-feira (12), ofertando à população todas as doses de vacinas que constam no calendário nacional e nas campanhas ativas. Os imunizantes, além de prevenir, oferecem proteção contra várias doenças.

A vacinação acontece diariamente em pontos fixos e móveis, abrangendo toda área territorial da Capital através dos seus cinco Distritos Sanitários e atendendo a população de todas as idades.

Os pontos fixos de vacinação funcionam nas unidades de saúde da família (USF), onde as vacinas estarão sendo ofertadas das 7h às 11h e das 12h às 16h.

As policlínicas municipais do Cristo, Mandacaru, das Praias, de Jaguaribe e de Mangabeira, além do Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre, também dispõem de imunizantes e o acesso ao público nestes locais é das 8h às 16h.

Pontos móveis – Além dos pontos fixos, João Pessoa também tem três pontos móveis de imunização, que ficam abertos das 12h às 21h. São eles: Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá. Os três locais contam com todas as doses de imunizantes do calendário nacional e campanhas ativas.

Para ter acesso à vacinação, o cidadão deve apresentar um documento oficial com foto ou ainda o registro de nascimento – no caso de crianças ou adolescentes, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (12):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

-Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

-Vacinação contra Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

-Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

-Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

-Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

-Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

-Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

-Influenza: população acima dos seis meses de idade;

-Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A imunização em domicílio é destinada exclusivamente às pessoas acamadas (restritas ao leito).