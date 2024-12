HUAC apresenta Projeto de Linha de Cuidado em Leucemia Infantil

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Bruna Ravena Bezerra de Souza, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado e Apoio Diagnóstico e Terapêutico do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou o lançamento do Projeto de Linha de Cuidado em Leucemia Infantil.

A iniciativa visa melhorar a qualidade do atendimento a crianças e adolescentes diagnosticados com leucemia, com a implementação de um atendimento mais ágil e acolhedor.

A linha de cuidado, que se estende até 2028, busca organizar os serviços de saúde para garantir a integralidade no tratamento, prevenção e promoção da saúde, alinhando-se aos princípios do SUS.

Bruna explicou que, embora o fluxo de regulação não mude, a mudança será na qualidade do atendimento, com um atendimento mais rápido, acolhedor e humanizado.

O projeto também inclui a criação de uma equipe multidisciplinar chamada “equipe navegadora”, que acompanhará a criança e sua família em todas as etapas do tratamento, oferecendo apoio psicológico, social e médico.

Além disso, será distribuída uma cartilha adaptada sobre o câncer infantil, que servirá também como um diário para que as famílias registrem suas experiências e emoções.

Ouça o podcast aqui.