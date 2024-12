Na participação da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande no programa Conexão Caturité, Samira Luna, coordenadora de imunização do município, destacou as ações de vacinação que estão sendo realizadas durante o período de festas.

Entre as iniciativas, o “Natal Imunizado” é um dos destaques, com pontos de vacinação funcionando no Parque Evaldo Cruz, com horário estendido até as 22h, permitindo que os cidadãos atualizem suas carteirinhas enquanto aproveitam as luzes natalinas.

Samira explicou que, além do Natal Imunizado, outras unidades como a Policlínica Francisco Pinto e a Casa da Vacina no Hospital Pedro II também oferecem horários mais flexíveis, incluindo finais de semana e feriados, para atender aos pais com filhos pequenos.

Ela ressaltou a importância das vacinas e a ampliação da cobertura vacinal, embora ainda faltem atingir a meta de 95% em algumas vacinas.

A coordenadora também abordou a atual falta de vacinas contra varicela e BCG, que estão em desabastecimento nacional, e informou que vacinas contra a Covid-19 também estão disponíveis.

Ela chamou a população para aproveitar as campanhas e atualizar a caderneta de vacinação para garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis.

Ouça o podcast aqui.