Projeto vai disponibilizar atividades físicas gratuitas na orla de João Pessoa

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), realizará durante o mês de janeiro o projeto “Desperta Verão”, que será iniciado no dia 4, na orla do Cabo Branco, próximo ao Busto de Tamandaré. O projeto disponibilizará aulas gratuitas de ginástica localizada e aeróbica em cada sábado do mês.

“O Desperta Verão foi algo pensado para justamente poder agregar às pessoas que querem praticar exercício de forma gratuita, durante todo o mês janeiro, com professores capacitados e funcionando no coração da orla marítima de João Pessoa, que é ali próximo ao busto de Tamandaré. É uma contribuição que a Sejel vai realizar visando o bem-estar nessa alta estação”, frisou o secretário da Juventude, Esportes e Lazer, Lindolfo Pires.

O “Desperta Verão” funcionará com três professores ministrando as aulas – com início às 6h da manhã e uma hora de duração, contando também com profissionais da área de saúde para a aferição de pressão arterial e glicose. Além da ginástica aeróbica e localizada, haverá também aulas de ritbox, que é um programa de treino ritmado que combina música, dança e exercícios de calistenia e lutas.

“Além de tudo isso, vai ter um dos sábados que na programação será inserida uma corrida de dois quilômetros. O objetivo é trabalhar todo o corpo, queimar calorias e ganhar massa muscular nesse período de janeiro, pico do verão. Vai poder participar qualquer pessoa, seja ela turista ou moradora da cidade”, disse Sosthenes Brito, coordenador do projeto.