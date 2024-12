Podcast: saiba como fazer maquiagens duradouras para as festas de fim de ano

No quadro “De Bem com o Espelho”, no programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou dicas para quem aposta em maquiagens duradouras neste fim de ano.

Ana destacou a importância de usar produtos específicos, como demaquilantes bifásicos, principalmente para remover maquiagens resistentes na área dos olhos e dos lábios, evitando agressões à pele.

Para o restante do rosto, recomendou demaquilantes faciais adequados ao tipo de pele e enfatizou a necessidade de lavar o rosto com sabonete facial após a remoção.

