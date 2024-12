A Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou nesta semana a realização de cirurgias de fratura facial no Hospital Municipal Dr. Edgley. É a primeira vez que o município realiza, por meio da Rede Municipal de Saúde, o procedimento utilizando órteses e próteses com colocação de placas e parafusos.

O paciente é um homem adulto jovem que teve uma fratura do complexo Zigomático Maxilar direito em decorrência de uma agressão. A estrutura do nariz do paciente foi completamente refeita a partir do uso da órtese. A cirurgia foi realizada no centro cirúrgico da unidade hospitalar. O jovem recebeu alta hospitalar no dia seguinte ao da operação.

O procedimento foi realizado pelos cirurgiões Buco-Maxilo-Faciais Tony Peixoto e Reginaldo Fernandes, com o assistente Márcio Costa, o anestesiologista Adolfo Rodrigues e o técnico de enfermagem João Paulo.

“É um momento de extrema importância para nossa cidade, pois demonstra a ampliação do acesso aos serviços de maior complexidade na área da odontologia de Campina Grande, que se vem se fortalecendo gradativamente na atual gestão”, disse o gerente de Saúde Bucal do Município, Tony Peixoto.

Para ter acesso a procedimentos como este, o paciente pode buscar diretamente o setor ambulatorial do Hospital Municipal Pedro I ou a sua Unidade Básica de Saúde para que seja encaminhado para consulta de triagem no serviço de referência. Os Centros de Especialidade Odontológicas (CEOs) também podem fazer o direcionamento.