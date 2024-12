No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, Amanda Albuquerque abordou um tema essencial para a saúde: estratégias alimentares para prevenir e controlar doenças cardiovasculares.

Ela destacou a importância de uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, para a saúde do coração.

Entre as dicas, Amanda recomendou a redução do consumo de sal, substituindo-o por temperos naturais como sal de ervas.

Além disso, enfatizou a escolha de gorduras saudáveis, como azeite de oliva, abacate, nozes e peixes ricos em ômega 3, e a diminuição das gorduras trans e saturadas presentes em alimentos fritos e processados.

A nutricionista também sugeriu o consumo diário de fibras, presente em alimentos integrais, leguminosas, feijão, lentilha e frutas.

Ela ainda alertou sobre a moderação do açúcar, preferindo frutas frescas em vez de sucos e bebidas açucaradas, e destacou a importância de manter o peso adequado, praticar atividades físicas e monitorar os níveis de colesterol e triglicerídeos.

Por fim, Amanda reforçou a necessidade de hidratação e limitação do consumo de álcool, sempre acompanhando os exames médicos para ajustar a alimentação conforme as necessidades de cada pessoa.

Ouça o podcast completo.