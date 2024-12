Central de Transplantes da Paraíba registra 4ª doação de órgãos em menos de uma semana

A Central de Transplantes da Paraíba registrou, na tarde dessa quarta-feira (4), a 47ª doação de múltiplos órgãos de 2024.

O procedimento foi realizado no Hospital de Trauma de Campina Grande, onde um paciente de 41 anos, internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) teve sua morte encefálica confirmada após complicações decorrentes de uma hemorragia subaracnóidea.

Com esta, já são quatro doações efetivas em menos de uma semana, beneficiando um total de 16 pessoas.

Foram ao todo um coração, seis rins, três fígados e seis córneas.

Comovidos pela possibilidade de ajudar outras vidas, os familiares do paciente consentiram com a doação.

Os órgãos doados incluíram o fígado, que foi destinado para uma paraibana de 45 anos, os dois rins, que beneficiaram duas mulheres pernambucanas de 19 e 29 anos, respectivamente, e as córneas, enviadas para avaliação no Banco de Olhos da Paraíba.

Este caso também marca a 16ª captação realizada pelo Hospital de Trauma de Campina Grande em 2024.

As outras doações aconteceram na sexta-feira (29), com a captação de dois rins que ocorreu no Hospital de Trauma de Campina Grande; no domingo (2), foram doados fígado, rins e córneas no Hospital Metropolitano; e na terça-feira (4), na mesma unidade de saúde, foram doados um coração, o fígado e as córneas.

A diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, reforça a importância do ato para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que aguardam em lista de espera.

“As histórias destes doadores, que mesmo após a morte trouxeram esperança para outros, serve como um lembrete poderoso da importância da doação de órgãos. A Central de Transplantes da Paraíba e todos os profissionais envolvidos continuam a trabalhar incansavelmente para promover a conscientização sobre o assunto, incentivando mais pessoas a se tornarem doadoras. Isso se reflete em vidas transformadas”, enfatiza.

Em 2024, a Paraíba já contabiliza 253 transplantes realizados, no entanto 690 pessoas ainda aguardam na lista de espera por uma doação de órgãos ou tecido.

Como ser doador?

Para se tornar doador é importante comunicar em vida para a família que deseja ser um doador de órgãos, para que, após a morte, os familiares possam autorizar a doação e retirada dos órgãos e tecidos.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista de espera.

A lista é única, organizada por estado ou região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).