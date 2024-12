Campanha de prevenção ao câncer de pele terá atendimentos gratuitos em Campina Grande

A dermatologista Luciana Rabelo, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, reforça o convite para a população participar da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, que acontece no próximo sábado, dia 7 de dezembro. Em Campina Grande, os atendimentos gratuitos serão realizados no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) e no Hospital do HELP , das 8h às 12h.

“Convidamos as pessoas para fazerem parte dessa campanha tão importante. É um dia de atendimentos gratuitos, voltados principalmente para quem tem risco de desenvolver câncer de pele”, explicou a médica.

Luciana destacou os principais sinais de alerta que devem levar as pessoas a buscar atendimento: “Pessoas de pele clara, com sinais escuros que mudam de tamanho, feridas que não cicatrizam, pintas ou tumores que sangram ou aparecem de repente, principalmente em áreas expostas ao sol, devem procurar os hospitais para avaliação.”

Como participar

A campanha é conduzida por dermatologistas voluntários, que realizarão consultas e exames para diagnosticar precocemente possíveis casos de câncer de pele. Para ser atendido, é necessário levar documento de identidade e cartão do SUS, garantindo o registro dos atendimentos.

“Nosso objetivo é identificar o câncer de pele o mais rápido possível. Quanto antes do diagnóstico, maiores são as chances de sucesso no tratamento”, reforçou Luciana Rabelo.