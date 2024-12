Esse último domingo, 1 de dezembro, marca o Dia Mundial de Luta contra a Aids. Em alusão à data, a Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio da Vigilância em Saúde, vai realizar uma ação nesta segunda-feira, dia 2, na Praça da Bandeira, no centro da cidade. A ação será promovida das 8h30 às 16h30.

Na atividade serão ofertados testes das ISTs, como HIV/Aids, Sífilis e Hepatites; atendimentos de enfermagem e de médico infectologista; acolhimento e aconselhamento; vacinação da Covid-19 e de HPV para pessoas vivendo com HIV/Aids; avaliação de casos de Tuberculose e Hanseníase, entre outros.

A ação dá início à campanha Dezembro Vermelho, que é o Mês de Conscientização e Prevenção do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O tema deste ano é “O Diagnóstico é o Primeiro Passo”. A campanha chama a atenção para a necessidade do diagnóstico precoce.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde diagnosticou 54 novos casos de HIV/Aids em 2024 em Campina Grande, tendo realizado quase 14 mil testes de janeiro até novembro. Foram aplicados mais de 12 mil exames nas maternidades públicas locais; 1.280 no serviço de referência e 630 em Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas.

O serviço de referência é o Centro Municipal de Infectologia Silvestre Gonçalves Maia, localizado na avenida Marechal Floriano Peixoto, 1877, no bairro Santo Antônio. O centro funciona durante a semana com tratamento multidisciplinar para as pessoas vivendo com ISTs, como também oferta testagem, dispensa medicação e realiza outros serviços.

Certificação

Na semana passada, o Município de Campina Grande recebeu em Brasília (DF), do Ministério da Saúde, a certificação de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV e da Sífilis pelas ações desenvolvidas na cidade. O Município conquistou o Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e o Selo Bronze de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical da Sífilis.