Neste domingo, dia 1º de dezembro, foi comemorado o Dia Mundial da Consciência sobre HIV e Aids. A campanha do Dezembro Vermelho, mês escolhido desde 2017 para a mobilização nacional, chama a atenção para as medidas de prevenção, assistência e proteção dos direitos das pessoas com o vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Neste fim de semana, diversas capitais estiveram com mobilizações e ações de prevenção. Em Belém, do Pará, as ações começam neste sábado,30, e seguem até o domingo, 1º, com testagens e orientações no Centro de Testagem e Aconselhamento, no bairro de Nazaré.

Na capital paulista, duas estações da CPTM receberão na próxima semana ações de saúde em referência ao Dezembro Vermelho. Neste domingo, 1º, Estação Itaim Paulista realizará, das 9h às 18h, testagens e plantão de dúvidas sobre ISTs e Aids, em parceria com o Centro de Testagem e Aconselhamento do Ministério da Saúde.

Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil cumpriu mais uma meta da Organização das Nações Unidas, em relação a ampliação do diagnóstico de HIV. Em 2023, o país diagnosticou 96% das pessoas estimadas de serem infectadas por HIV e que não sabiam da condição sorológica.

Para acabar com a Aids como problema de saúde pública, a ONU definiu metas globais. Entre as principais, estão a de ter 95% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, ter 95% de pessoas em tratamento antirretroviral; e, dessas em tratamento, ter 95% em supressão viral, ou seja, com HIV intransmissível.

Hoje, em números gerais, o Brasil possui, respectivamente, 96% das pessoas vivendo com HIV diagnosticadas, 82% dessas pessoas em tratamento antirretroviral e 95% dessas que estão em tratamento, também estão em supressão viral, ou seja, com HIV intransmissível.