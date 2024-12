Doses de vacina são ofertadas pela Prefeitura de João Pessoa para toda a população

A vacinação é comprovadamente a melhor forma de prevenir doenças em crianças, jovens e adultos. O Calendário Nacional de Vacinação auxilia a população no sentido de identificar quais vacinas são necessárias e em qual período da vida elas devem ser administradas. Os imunizantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são seguros e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e outras que podem levar à morte.

A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza, diariamente, centenas de imunizantes para manter uma cobertura vacinal da sua população e turistas que visitam a cidade. Nesta terça-feira (3), qualquer pessoa pode procurar um dos serviços de saúde oferecidos pelo município ou ainda os pontos móveis de vacinação mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nas unidades de saúde da família (USFs), são encontradas as doses das vacinas para todas as idades. Esses locais funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h. As policlínicas municipais do Cristo, Mandacaru, das Praias, de Jaguaribe e de Mangabeira, além do Centro Municipal de Imunização, no bairro da Torre, estão abertos das 8h às 16h com imunizantes para todos os públicos.

Pontos móveis – João Pessoa dispõe de três pontos móveis de vacinação, que ficam abertos das 12h às 21h, no Home Center Ferreira Costa, na BR-230 (Estrada de Cabedelo), no Shopping Sul e no Shopping Tambiá. Os três locais possuem todas as doses do Calendário Nacional de Vacinação e das campanhas ativas.

Para acesso aos imunizantes, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou registro de nascimento da criança ou adolescente, além do Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (3):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para que o cidadão possa ter acesso à vacinação domiciliar, ele deve fazer o agendamento através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).