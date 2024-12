Doação de múltiplos órgãos no Hospital Metropolitano salva a vida de cinco pacientes

Uma nova doação de órgãos foi registrada pela Central Estadual de Transplantes nesse domingo (1) no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Com o gesto, cinco pacientes deixam a lista de espera e terão suas vidas transformadas.

A doação aconteceu após a confirmação da morte encefálica da paciente, diagnosticada depois de rigoroso protocolo de verificação. A doadora tinha 30 anos e morreu vítima de uma trombose venosa cerebral. Com a permissão da família foram doados o fígado, os rins e as córneas.

O fígado foi recebido por uma paraibana de 41 anos, o rim esquerdo foi destinado a um paraibano, e o direito a um paciente pernambucano. As córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos para avaliação.

Essa foi a 45ª doação de órgãos registrada na Paraíba em 2024 e a nona do Hospital Metropolitano. Segundo a diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, o aumento no número de doações registrado neste ano reflete a dedicação das equipes envolvidas e os investimentos feitos por parte do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“Nós nem terminamos o ano e já superamos o total de doações de 2023, mas isso só é possível devido a fatores como conscientização e sensibilização dos familiares, compromisso das nossas equipes e os investimentos feitos por parte da gestão. Com essa última doação, cinco pessoas passam a ter uma esperança de vida melhor, e vão poder passar um fim de ano diferente. Então, mais uma vez fica o meu registro de gratidão à família doadora,” enfatizou.

Este ano a Paraíba já realizou 248 transplantes e ainda aguardam por uma doação 693 pessoas. Para ser doador de órgãos não é necessário deixar nada por escrito, em nenhum documento. Basta comunicar a família, em vida, do desejo da doação. A doação de órgãos só acontece após autorização familiar.