Cantata de Natal muda rotina de pacientes no Hospital do Bem

A tarde do último sábado (30) ficou marcada de maneira muito especial para pacientes oncológicos de internamento de longa duração do Hospital do Bem, que integra o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos.

Isto porque foi realizada uma Cantata de Natal extensiva aos familiares e com a participação de uma equipe multidisciplinar da unidade e de crianças do departamento infantil da Igreja Verbo da Vida, que fizeram uma apresentação.

A celebração natalina faz parte de um projeto que busca propiciar a esses pacientes momentos de lazer e ludicidade fora do ambiente das enfermarias.

A dona de casa Maria Damiana Ribeiro, que há 10 dias está hospitalizada fazendo um tratamento contra um câncer de ovário, elogiou a iniciativa do hospital.

“Foi muito bom tudo o que eles fizeram para nós. Eu ouvi a palavra de Jesus aqui e senti a presença Dele, tanto que me emocionei muito e cheguei a chorar. Foi tudo muito lindo’, disse ela.

O esposo e acompanhante da Sra. Luzia Nalzira, também interna do Hospital do Bem e em tratamento de um câncer no útero, o Sr. Edmilson, também gostou da ação.

“Foi tudo muito lindo. Tudo o que nos agrada, é bom. Fiquei feliz demais e minha esposa também. Ela nem queria participar, mas veio e gostou muito”, disse ele.

“Esse projeto social foi criado com foco nos pacientes de longa permanência e os que estão em cuidados paliativos, com mais de quinze dias hospitalizados, com quadros clínicos crônicos, porém estáveis, portadores de doença crônica, com incapacidade funcional e dependência física para as atividades da vida, para eles terem vivências positivas e alegres durante a internação. Começamos em agosto deste ano e agora realizamos essa Cantata que foi muito emocionante para todos que participaram”, explica a Assistente Social do Hospital do Bem, Suênia Mota.

A Cantata Natalina aconteceu na recepção do Hospital do Bem, que estava decorada com motivos natalinos, e teve ainda, além dos cânticos e apresentação das crianças (Júlia, Valentina, João Guilherme, Isaac Daniel, Ana Lara, Ana Lara, João Pedro e Enzo), um lanche coletivo e falas que enalteceram a magia e importância do Natal.

“Propiciar momentos como esse aos nossos pacientes e seus familiares, numa alusão a uma data tão simbólica como o Natal, muito nos anima e nos encoraja a encarar os desafios cotidianos de acolher, assistir, cuidar tratar e curar nossos pacientes”, afirma o diretor-geral do hospital, Francisco Guedes, lembrando que esse projeto não se restringe a datas comemorativas.

“Já tivemos três ações com esse público este ano e teremos outras em 2025. É um projeto que veio para ficar”, reiterou ele.