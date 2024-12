Podcast: saiba como manter o equilíbrio alimentar nos eventos sociais

No quadro Conversa com a Nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque apresenta estratégias para equilibrar a alimentação durante eventos sociais e confraternizações.

Entre as dicas, Amanda destacou a importância de planejar as refeições ao longo do dia, evitar chegar com fome ao evento, começar com opções mais leves, controlar as porções e priorizar os alimentos que você realmente faz.

Ela também recomenda moderação no consumo de bebidas alcoólicas e açucaradas, além de manter-se hidratado.

