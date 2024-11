João Pessoa dispõe de serviços que auxiliam na prevenção à obesidade

O mês de novembro é marcado pela campanha de prevenção ao câncer de próstata e de promoção à saúde da população masculina. Um dos fatores de risco apontado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para este tipo de câncer e outros problemas de saúde recorrentes nos homens é a obesidade, que pode desenvolver doenças como hipertensão, diabetes, problemas nas articulações e dificuldades respiratórias.

De acordo com pesquisa realizada em 2023 pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde, 58,4% dos homens residentes em João Pessoa estão com excesso de peso, sendo que 21,4% estão obesos, ou seja, índice de massa corporal (IMC) acima de 30.

Na rede municipal de saúde, a população masculina tem acesso a diversos serviços que podem auxiliar na prevenção da obesidade. Um deles é o programa ‘Saúde em Movimento’, que incentiva a prática de atividades físicas orientadas por profissionais de educação física em mais de 30 pontos da Capital, incluindo praças, academias de saúde e unidades de saúde da família.

O aposentado José Camilo, morador do bairro Valentina Figueiredo, participa das atividades todos os dias na Praça Soares Madruga. Ele contou que tinha sobrepeso e problemas nas articulações até que resolveu procurar um nutricionista e começou a praticar exercícios físicos. “Graças a Deus minha saúde melhorou muito. Hoje minha rotina é outra, passei a caminhar, correr, perdi peso e até minha autoestima melhorou”, disse.

Além de cuidar da saúde praticando atividades físicas, José Camilo recebe acompanhamento na unidade de saúde da família (USF) de seu bairro. É a partir da USF que ele é encaminhado para tratamento com nutricionista, cardiologista, ortopedista e outros especialistas que cuidam da saúde do aposentado nas policlínicas municipais.

Todo o acompanhamento oferecido a José Camilo também é disponibilizado para toda a população masculina da Capital. De acordo com Késsio Brito, coordenador da área técnica de Saúde do Homem da Prefeitura de João Pessoa, é fundamental incentivar o autocuidado entre os homens, pois este é um grupo que ainda tem receio em procurar serviços de saúde.

“Os homens também devem exercer ativamente sua autonomia na decisão sobre o autocuidado. Por isso precisamos quebrar paradigmas, a ideia de que o homem não adoece e não precisa se cuidar. É necessário avançar e combater esses comportamentos de risco. Queremos contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde dos homens”, destacou.

Serviço – Quem tiver interesse em participar das atividades do ‘Saúde em Movimento’, deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto ao profissional de educação física. Pela manhã, as atividades do programa funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e noite, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h. Os locais onde são realizadas as aulas podem ser vistos através do link: https://www.joaopessoa.pb.gov. br/servico/saude-em-movimento/ .

Já quem necessita de acompanhamento com nutricionista, cardiologista, endocrinologista ou outro especialista, deve procurar primeiramente sua USF de referência para receber o encaminhamento.