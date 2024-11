Prefeitura de João Pessoa mantém pontos de vacinação abertos neste sábado

A Prefeitura de João Pessoa mantém, neste sábado (30), a vacinação em três pontos especiais: Shopping Sul, no bairro dos Bancários, Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá, na região central da Capital. Os locais foram criados estrategicamente para garantir a assistência em imunização à população de João Pessoa, com doses para todas as idades.

A vacinação vem sido mantida aos sábados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para quem não pode ir até um serviço de saúde durante a semana e necessita de atualização da caderneta de vacina. Os serviços funcionarão até as 16h com a oferta de todos os imunizantes que integram a programação vacinal de rotina e também das campanhas contra a Covid-19, dengue e Influenza.

Todo final de semana e nos feriados, o Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre (antigo Lactário), funciona, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença – acidentes com perfurocortantes. No caso da antirrábica é para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Todas as vacinas disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administradas simultaneamente com qualquer outra que integra o calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária a partir dos seis meses de idade.

Locais e horários de vacinação neste sábado (30):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h