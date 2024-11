Programa ‘Remédio em Casa’ já beneficiou cerca de 8 mil pessoenses

Desde que foi lançado, em 2021, o programa ‘Remédio em Casa’ já beneficiou cerca de oito mil munícipes da Capital. Por meio da iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, pacientes hipertensos e diabéticos a partir dos 60 anos ou acamados, de qualquer idade e com laudo médico, podem receber determinados medicamentos sem precisar sair de suas residências.

Atualmente, 5.780 pessoas estão cadastradas no programa ‘Remédio em Casa’ e recebem, regularmente, entre 20 tipos de medicamentos, como anti-hipertensivos, antilipêmico, antitrombótico e hipoglicemiantes orais. A distribuição acontece a cada dois meses e o cidadão recebe a quantidade necessária para este mesmo período, assegurando que seu tratamento não seja interrompido.

“O programa ‘Remédio em Casa’ trouxe uma nova perspectiva para a saúde da nossa cidade, uma saúde que está cada vez mais perto da população e que facilita a prestação do cuidado. Idosos e acamados tem acesso a 20 tipos de medicamentos sem precisar se deslocar de suas casas até uma unidade de saúde para receber algo que é fundamental em sua rotina. Já são oito mil pessoas beneficiadas ao longo desses anos e queremos ampliar cada vez mais esses números, pois além dos números, são vidas melhoradas”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

Para ser beneficiado pela iniciativa, o cidadão precisa ter passado antes pela sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, ser diagnosticado com hipertensão ou diabetes, fazer uso contínuo de anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais e residir no município de João Pessoa. A cada três meses, o paciente passa por uma avaliação pela Equipe de Saúde da Família para o melhor acompanhamento e evitar riscos à saúde. Após seis meses, o usuário deve apresentar uma nova receita médica para continuar recebendo os medicamentos em casa.

Para se cadastrar no ‘Remédio em Casa’, o usuário pode se dirigir à sua USF, preferencialmente no setor de Farmácia. No momento do cadastro, o paciente deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência em João Pessoa e receita atualizada há, pelo menos, seis meses.

Outra forma de acesso é por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Ao abrir o aplicativo, o usuário deve procurar a aba Saúde e clicar no ícone Remédio em Casa. Em seguida, será direcionado à sessão do serviço, que vai redirecionar para a lista de medicamentos disponibilizados e a guia para o usuário preencher seus dados e realizar o cadastro no programa. É importante responder todas as informações solicitadas.

“O cadastro pelo aplicativo é outra facilidade ofertada aos usuários, que podem realizar o cadastro no programa sem precisar sair de casa, conferir a lista de medicamentos que fazem parte do programa, além de poder atualizar a receita para renovação do benefício por lá mesmo”, explica o responsável pelo programa, Tássio Macedo.

Também é possível realizar o cadastro para receber o ‘Remédio em Casa’ de forma presencial na Farmácia Contêiner, das 8h às 20h. A farmácia está localizada na Avenida Sérgio Guerra, nº 148, no bairro dos Bancários, em frente ao Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) Equilíbrio do Ser.