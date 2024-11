No quadro Papo Animal do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante abordou as causas e cuidados com infecções digestivas em cães e gatos.

Ele destacou que alimentos inadequados, troca de ração ou consumo de comida estragada são fatores que podem desencadear o problema de saúde.

Para evitar complicações, ele recomenda vermifugação regular, hidratação com soro caseiro ou água de coco e alimentação líquida durante episódios de diarreia.

Caso os sintomas persistam por mais de 24 horas, é essencial procurar um veterinário para exames.

Ouça o podcast.