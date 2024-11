No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou dicas essenciais para quem tem pele oleosa, principalmente com a mudança de temperatura.

Ela explicou que é importante distinguir a oleosidade do suor: enquanto o suor é pontual e seca rapidamente, a oleosidade é persistente e aparece principalmente na zona ‘T’ do rosto.

Isanna recomendou hidratar a pele para equilibrar a produção de óleo, já que a falta de hidratação pode aumentar a oleosidade.

Produtos como hidratantes que controlam a oleosidade, protetor solar sem óleo e bases mates são aliados na rotina de cuidados. Além disso, a ingestão de água e uma alimentação saudável também desempenham um papel importante no controle da oleosidade.

A consultora também sugeriu o uso de lencinhos antibrilho para remover o excesso de óleo sem prejudicar a maquiagem.

Isanna finalizou o quadro lembrando que, para cada tipo de pele, o cuidado adequado pode variar. Então, é importante observar como a pele reage aos produtos e adaptar a rotina de cuidados conforme necessário.

