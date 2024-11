No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, André Brasileiro, urologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, trouxe uma reflexão importante sobre a saúde masculina, especialmente no contexto do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata.

Durante a conversa, o médico destacou a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura do câncer de próstata, enfatizando que o rastreamento realizado de maneira regular é crucial.

André também comentou sobre a importância de o homem procurar o urologista não apenas para exames preventivos da próstata, mas para realizar um check-up completo, que envolva também a verificação de diabetes, colesterol e outros aspectos da saúde masculina.

Ele ressaltou que, ao contrário do que muitos pensam, o exame de toque retal não é doloroso nem demorado, sendo fundamental para a detecção precoce de problemas como o câncer de próstata.

O médico também mencionou que, embora os homens possam ter uma cultura de evitar cuidados médicos, é vital que eles se dediquem a sua saúde, com atitudes como a prática de exercícios, uma alimentação saudável, controle do estresse e, especialmente, uma boa qualidade de sono.

Ouça aqui.