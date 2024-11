Nova Policlínica Francisco Pinto é inaugurada em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou na manhã desta terça-feira (26) a nova Policlínica Francisco Pinto, um importante avanço na rede de saúde pública do município. A unidade, que recebeu melhorias estruturais e ampliou sua capacidade de atendimento, agora conta com uma série de novos serviços, visando proporcionar mais qualidade e comodidade à população.

A nova policlínica passa a oferecer atendimentos especializados em diversas áreas, como reumatologia, endocrinologia, cardiologia, pediatria, psiquiatria e ortopedia, além de contar com uma sala de pequenas cirurgias e uma área destinada ao atendimento de mulheres vítimas de violência – a Sala Lilás. Também estão disponíveis serviços de pilates, nutricionista, psicólogo, podologia e exames como o citológico, além da aplicação de vacinas.

Com a ampliação da estrutura, a Policlínica Francisco Pinto passou a contar com 10 novas salas de atendimento, aumentando sua capacidade de atendimento e melhorando a acessibilidade para a população. A unidade abrange uma área que pode atender até 100 mil pessoas, incluindo trabalhadores da área comercial do Centro de Campina Grande e moradores de diversas outras regiões, contando com mais de 15 equipes.

“É um prazer muito grande estar hoje entregando mais um serviço, mais um trabalho. Fazer essa entrega hoje, aqui no coração da cidade, é a certeza de estar mudando a vida das pessoas. As pessoas terão aqui no Francisco Pinto, a possibilidade de cuidar da saúde, do corpo e da mente. Estamos muito felizes e gratos por mais essa entrega da Prefeitura de Campina Grande”, comemorou o prefeito Bruno Cunha Lima.

A Policlínica Francisco Pinto tem uma história que remonta aos anos 1950, quando foi criada com o nome de Centro de Saúde do Município. O nome da unidade homenageia o médico Dr. Francisco Pinto, natural de Sousa, na Paraíba, que se formou em Medicina no Rio de Janeiro em 1930 e foi o primeiro oftalmologista especializado a atuar em Campina Grande, chegando à cidade em 1934. Dr. Pinto foi uma figura de grande relevância para o desenvolvimento da medicina local.

Com a inauguração da nova estrutura, a Prefeitura de Campina Grande reafirma seu compromisso com a saúde pública, ampliando o acesso a serviços médicos especializados e melhorando as condições de atendimento para os moradores da cidade.

“Nós temos agora pilates, endocrino, cardiologista, pediatra, e todos eles atendendo aqui com horário extendido. A demanda da noite foi algo que cresceu muito, e com isso foi necessário readaptar o ambiente para que possamos oferecer um atendimento digno, que é o que as pessoas precisam”, salientou o secretário de Saúde, Dunga Jr.

*Horário estendido* – Uma das novidades anunciadas pelo prefeito Bruno foi a ampliação do horário de funcionamento. A gestão já havia estendido o horário da unidade para 7h às 21h e, agora, passará a ser das 7h às 23h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o funcionamento ocorre em horário comercial com aplicação de vacinas.

O evento contou com representantes do poder legislativo, a exemplo da vice-presidente da Câmara de Vereadores, Fabiana Gomes; a vereadora Ivonete Ludgério; os vereadores Saulo Noronha e Hilmar Falcão; o presidente da CDL Campina, Eliézio Bezerra; o vice-prefeito eleito, Alcindor Villarim, bem como o Chefe de Gabinete, Marcos Alfredo, e outras autoridades.