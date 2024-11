Podcast: aprenda a decorar sua casa com guirlandas natalinas

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas sobre como decorar a casa com guirlandas natalinas.

Símbolo de boas-vindas e aconchego, as guirlandas podem ser usadas não apenas nas portas, mas também em janelas, paredes ou até como peça central na mesa de Natal.

Ana destacou os diferentes estilos disponíveis, desde as clássicas com ramos de pinheiro e laços vermelhos até as minimalistas e rústicas, feitas com galhos secos, pinhas e frutas desidratadas.

Ela também incentivou a personalização das guirlandas como forma de envolver a família, especialmente crianças, na criação de peças únicas e cheias de memórias.

