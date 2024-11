Vacinação é ofertada até as 16h em home center e nos Shoppings Sul e Tambiá

Dando seguimento a assistência, a Prefeitura de João Pessoa conta com três pontos móveis para vacinação que funciona também aos sábados com o objetivo manter a estratégia de promoção à saúde com potencial impacto na prevenção de doenças na Capital. Esses serviços disponibilizam a toda a população as doses que integram o Calendário Nacional de Vacinação e também as vacinas das campanhas ativas, que protegem contra Influenza, Covid-19 e dengue.

Os pontos móveis estão localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá.

Contra Influenza, a vacina está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. Já contra Covid-19, as doses são indicadas apenas para crianças menores de cinco anos, e acima dessa idade, apenas para quem faz parte dos grupos prioritários.

Para crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade, a vacina passou a ser incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação. O esquema de vacinação da XBB para crianças de 6 meses a 4 anos é da seguinte forma: 2 doses com intervalo de 4 semanas, da primeira para a segunda dose.

Quem faz parte dos grupos prioritários – Trabalhadores de Saúde, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (a partir de 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (23):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: Crianças até 5 anos e para quem integra os grupos prioritários

– Influenza: toda a população acima dos seis meses de idade

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: Crianças até 5 anos e para quem integra os grupos prioritários

– Influenza: toda a população acima dos seis meses de idade

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: Crianças até 5 anos e para quem integra os grupos prioritários

– Influenza: toda a população acima dos seis meses de idade

Horário: 10h às 16h

Centro Municipal de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h