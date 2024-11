UPA Dinamérica segue atendendo a população com suporte externo

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dinamérica, em Campina Grande, está realizando a manutenção do equipamento de raio-X, essencial para o diagnóstico de diversas condições médicas. Durante esse período, os pacientes com indicação para exames de imagem estão sendo encaminhados para outras unidades de saúde da cidade, como o Hospital Pedro I e a UPA do Alto Branco.

O diretor da UPA Dinamérica, Darlan Nóbrega, explicou como o processo tem sido prorrogado para garantir o atendimento aos usuários. “O raio-X estava em manutenção, e, durante esse período, orientamos os funcionários a transportar os pacientes para essas unidades. Todos que têm indicação para o exame são direcionados, e contamos com o suporte de um carro da UPA para o transporte. Uma enfermeira acompanha o paciente até a unidade, onde o exame é realizado, e em seguida o paciente retorna para a reavaliação aqui na UPA”, explicou.

Ainda segundo Darlan, a manutenção do equipamento será finalizada em breve, permitindo que os exames voltem a ser realizados na própria unidade. “Hoje será feita a avaliação do raio-X, e, nos próximos dias, o equipamento funcionará normalmente, retomando os exames aqui na UPA de Dinamérica”, afirmou.

A UPA Dinamérica completa hoje sete anos de atuação e é um dos pilares do atendimento de urgência e emergência em Campina Grande. “Ainda somos uma unidade relativamente nova, mas somos o principal pronto-atendimento clínico da cidade. Atendemos entre 350 e 400 pacientes por dia, oferecendo suporte adequado e de qualidade à população”, destacou o diretor.