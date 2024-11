Podcast: entenda sobre hematomas auriculares em cães e gatos

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante explicou sobre os cuidados com hematomas auriculares em cães e gatos, também conhecidos como “orelha de pastel”.

Ele destacou que o problema ocorre devido ao acúmulo de líquido ou sangue entre a pele e a cartilagem da orelha, geralmente causado por traumas ou infecções como otite.

Segundo o veterinário, o tratamento inicial pode incluir o uso de medicamentos anti-inflamatórios e pomadas. No entanto, em casos mais graves, pode ser necessária intervenção cirúrgica com colocação de drenos e o uso de colares protetores para evitar recaídas.

Edroaldo reforçou a importância de manter a imunidade dos animais elevada, com boa alimentação e vermifugação em dia, para prevenir problemas de saúde.

