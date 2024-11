Podcast: médica do Huac destaca avanços e iniciativas do hospital

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Patrícia Espara Gadelha, médica e gerente de ensino no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), destacou os avanços e iniciativas realizadas pela instituição.

Entre os destaques está a III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de novembro, aberta ao público externo, estudantes e colaboradores.

A programação inclui palestras, mesas-redondas e apresentação de trabalhos, com enfoque em práticas baseadas em evidências e inovação tecnológica na saúde.

Patrícia também enfatizou o impacto dos projetos de extensão e pesquisa no atendimento à população, além das iniciativas de saúde digital, como consultas por telemedicina, que têm ampliado o acesso aos serviços do hospital.

Ela ainda reforçou que o HUAC segue como referência em ensino e pesquisa na região, sempre buscando parcerias e melhorias para atender às necessidades da comunidade.

