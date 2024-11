Prefeitura de João Pessoa promove vacinação durante o feriado

Nesta quarta-feira (20), no feriado nacional em celebração ao Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de João pessoa garantirá a ação preventiva por meio da vacinação nos três pontos móveis da Capital.

Os pessoenses e turistas que visitam a cidade podem aproveitar a folga e se proteger contra doenças imunopreveníveis nos locais que funcionarão no período das 12h às 20h, onde estão sendo disponibilizadas todas as vacinas das campanhas ativas e que integram a prevenção de rotina.

Os três pontos móveis estão localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá. “Essa é mais uma oportunidade para as pessoas colocarem a vacina em dia. Quem estiver de folga, pode aproveitar e visitar um dos pontos disponíveis”, disse Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Esse cuidado é para quem mora na cidade e também para os turistas que estão de passagem que podem reforçar esse cuidado preventivo com a saúde”, completou.

Já o Centro Municipal de Imunizações (CMI), localizado no bairro da Torre, também funcionará nesta quarta-feira, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (20):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

– Influenza: população acima dos seis meses de idade

Horário: 12h às 20h

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

– Influenza: população acima dos seis meses de idade

Horário: 12h às 20h

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

– Influenza: população acima dos seis meses de idade

Horário: 12h às 20h

Centro Municipal de Imunização

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h