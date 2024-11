Longevidade saudável em debate hoje na Rede Ita

Edição imperdível do programa Ideia Livre, às 22 horas de hoje, no canal 18.1, Rede Ita: uma entrevista com a médica, executiva e maratonista baiana Marilea Assis (foto), que abordará o atual tema da longevidade saudável.

Começa logo após o Jornal da Cultura.

Três médicos participarão como debatedores: Bianca Gadelha, diretora de Qualidade do grupo Unifacisa, Ana Luíza Figueroa (geriatra) e Diogo Vilar (médico do esporte).

Na apresentação o jornalista Arimatéa Souza.