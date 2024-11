Em crise financeira, Doutores da Alegria lançam campanha por doações

Fagner Saraiva já tinha mais de uma década de experiência como palhaço quando entrou pela primeira vez na ala infantil de um hospital vestindo os sapatos enormes, o nariz de borracha e um jaleco branco.

O que para ele parecia um cenário adverso para um espetáculo de palhaçaria se tornou o palco mais intimista e criativo em que já pisou.

Em atividade há 33 anos, os Doutores da Alegria hoje são referência em humanização de atendimento hospitalar. No último ano, porém, a instituição enfrentou uma baixa de 75% na captação de recursos, o que afetou parte do trabalho. A entidade sobrevive de doações, sendo a maior parte arrecadada via mecanismos de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet.

O MENOR PALCO DO MUNDO

A rotina de um doutor da alegria começa passando nos balcões da enfermagem para saber como foi a noite anterior: se há alguma situação mais delicada ou uma mãe muito ansiosa, por exemplo. Em seguida, a dupla de palhaços pede licença aos pacientes e entra no quarto sem roteiro pronto. O espetáculo é uma história que vai ser inventada na hora.

“O hospital é o menor palco do mundo, onde temos que ter uma escuta para as reações das crianças. Do nada, um porta soro vira um microfone, a janela vira o foco de luz, a máquina da hemodiálise vira uma máquina do futuro”, diz Fagner.

Integrados à equipe interdisciplinar de saúde, os palhaços têm como objetivo tornar mais leve a turbulência e o clima de tensão diários tanto dos pacientes e suas famílias quanto dos funcionários.

“A criança está o tempo todo esperando uma pessoa entrar de jaleco para furá-la, para causar dor. Quando a gente entra de jaleco e nariz vermelho, abre outro olhar da criança para a figura do doutor”, afirma o palhaço. “Essa figura que cai, tropeça, fala errado às vezes, que canta desafinado, que chega no hospital se enganchando numa porta, essa coisa do inadequado tem o poder de ser um espelho do ser humano”.

VÍNCULO COM OS PACIENTES

Para fazer essa roda girar, os artistas precisam estabelecer um vínculo de confiança com os pacientes e a equipe. Cada dupla de palhaços fica fixa no mesmo hospital por um ano, onde faz duas visitas semanais.

Com a crise financeira da instituição, as visitas foram reduzidas a uma por semana. “Tenho escutado que parece que falta um pedaço no hospital. É triste não podermos executar nosso trabalho como ele é”, lamenta Fagner.

A constância, explica ele, é fundamental para abrir o universo da criança internada para o mundo exterior. “Há crianças que conhecemos quando bebês e hoje têm sete, oito anos. Há pacientes que nunca deixaram o hospital e não sabem como é o mundo aqui fora”, diz.

“Já transformamos um quarto em uma nave espacial. Fizemos um eclipse, um debate político, um tobogã. Já fizemos um circo e a criança que estava acamada foi o trapezista.”

Para integrar os Doutores da Alegria, os artistas passam por processo seletivo e treinamentos semanais. As visitas são pagas por diária. “Muita gente pergunta porque não somos voluntários. As pessoas se esquecem de que o artista movimenta a economia como todo trabalhador”, diz Fagner.

DOUTORES EM CRISE

Segundo o presidente, a operação mensal da instituição gira em torno de R$ 500 mil. Em dezembro de 2023, a captação anual, que costumava ser de cerca de R$ 6 milhões, foi de apenas R$ 1,5 milhão.

Essa baixa resultou na interrupção de projetos de expansão da entidade, como o Festival Miolo Mole, um centro de documentação e memória da instituição e ações de fomento a artistas locais no entorno dos hospitais.

“Estamos vindo de uma sucessão de dificuldades. O último governo fez de tudo para desmontar as estruturas culturais que funcionavam”, diz. Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), que fechou o Ministério da Cultura e suspendeu a aprovação de planos anuais para a captação via lei Rouanet, a ONG esgotou seus recursos próprios, de R$ 5 milhões, para cobrir esse déficit.

Outro agravante tem sido uma mudança cultural entre as empresas, que antes costumavam fazer o aporte financeiro de forma anual e passaram a fazê-lo a cada três meses, diversificando os investimentos em projetos sociais.

A entidade está agora lançando uma campanha para incentivar doações.

Atualmente, os Doutores da Alegria atendem 18 unidades de saúde públicas na capital paulista, no Rio de Janeiro e em Recife, dando prioridade a hospitais de grande porte que atendem regiões periféricas.

Em São Paulo, por exemplo, estão contemplados o Santa Marcelina, em Itaquera, os hospitais municipais do M’boi Mirim e Campo Limpo, o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcellos e o Hospital Geral do Grajaú.

A entidade mantém ainda, há vinte anos, uma escola de palhaços voltada a jovens em situação de vulnerabilidade.

* ANAHI MARTINHO (FOLHAPRESS)