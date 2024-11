Podcast: entenda tudo sobre a cultura do urucum ou colorau

No quadro ‘Sou do Campo’ do programa Conexão Caturité, o professor de agroecologia e engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros trouxe informações sobre o cultivo e a importância do Urucum, também conhecido como colorau.

Ele explicou que uma planta, utilizada na gastronomia e como corante natural, é fácil de cultivar e muito benéfica para a biodiversidade, especialmente para a atração de abelhas polinizadoras.

Além disso, destacou cuidados no cultivo, como espaçamento adequado e prevenção de pragas.

Ouça abaixo