Podcast: entenda sobre a Síndrome do Objeto Brilhante

No quadro Saúde Mental do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques discutiu a “Síndrome do Objeto Brilhante”.

Esse termo descreve a busca constante por novidades, especialmente entre os nativos digitais, levando à dificuldade de concluir tarefas e ao desejo de sempre aprender algo novo.

Essa busca incessante pode causar desgaste emocional, ansiedade e indecisão, afetando a saúde mental.

Josiplessis destacou a importância de considerar nossos limites e evitar a sobrecarga de informações, prevenindo conflitos internos e promovendo uma vida mental mais saudável.

