Feriado: João Pessoa pausa ação com vacinação nos serviços de saúde

Em virtude do feriado nacional de Proclamação da República, comemorado nesta sexta-feira (15), não haverá ação de imunização nas salas de vacinas da rede municipal de João Pessoa.

Os três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá também estarão fechados no sábado (16) e voltarão os atendimentos à população na próxima segunda-feira (18), com a oferta de todas as vacinas que fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) e das campanhas ativas contra Influenza, Dengue e Covid-19.

Já o Centro Municipal de Imunizações (CMI), localizado no bairro da Torre, irá funcionar na sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

“Para garantir a assistência com as vacinas de emergência, o Centro de Imunização não é fechado. Nos finais de semana e feriados, ele funciona com horários diferenciados, com objeto de garantir a assistência imediata aos usuários. Em casos de acidentes, os imunizantes devem ser administrados o mais rápido possível para proteger o paciente do tétano e da raiva. Por isso, a rede municipal tem que manter as vacinas antitetânica e a antirrábica permanentemente disponíveis à população”, afirmou o chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Centro Municipal de Imunizações (aberto aos sábados, domingos e feriados)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Horário: 8h às 12h