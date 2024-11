Podcast: dicas práticas de maquiagem para mães com rotinas agitadas

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou dicas práticas de maquiagem para mães que buscam manter a autoestima em meio à rotina agitada.

Isanna enfatizou a importância de produtos multifuncionais, como bases com proteção solar e corretivos aplicados rapidamente com esponja.

Ela também sugeriu o uso de lápis de sobrancelha, pó compacto com pincel, máscara de cílios e batom para uma rotina de beleza que leva apenas cinco minutos.

As dicas são especialmente para mulheres que precisam de praticidade e querem se sentir bem sem investir muito tempo.

Isanna reforçou que autocuidado diário é essencial para que as mães estejam bem consigo mesmas, refletindo esse bem-estar para os outros.

Ela lembrou que com prática, o tempo necessário para esses cuidados pode até diminuir.

Ouça o podcast completo