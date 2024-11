Podcast: Huac reforça a prevenção do câncer de próstata

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, o urologista André Brasileiro, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), compartilhou informações essenciais sobre a campanha Novembro Azul, que incentiva a prevenção ao câncer de próstata.

Ele destacou que homens a partir dos 50 anos devem realizar exames anuais para detectar precocemente qualquer anormalidade, sendo o exame de sangue PSA uma das ferramentas principais.

Para homens da raça negra, com sobrepeso, obesidade, ou histórico familiar de câncer de próstata, o rastreio deve começar aos 45 anos.

O HUAC também participa ativamente da campanha, com mutirões de atendimento e cirurgias para ampliar o acesso aos exames preventivos.

André enfatizou que a detecção precoce é fundamental para um tratamento mais eficaz, e reforçou a importância do autocuidado diário.

Ouça o podcast abaixo