Lifesa realiza pesquisa com mulheres para detecção de HPV

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Laboratório Industrial e Farmacêutico da Paraíba (Lifesa), está promovendo uma pesquisa para identificar a presença do Papilomavírus Humano (HPV) a partir da realização dos exames citológico e biomolecular.

Intitulada “O colo agora é outro”, a pesquisa será aplicada em todas as Macrorregiões de Saúde e vai abranger, aproximadamente, 10 mil mulheres com faixa etária de 24 a 65 anos.

De acordo com o diretor-presidente do Lifesa, Luciano Piquet, a iniciativa tem como principal objetivo comparar os resultados do exame citológico com o exame biomolecular, buscando identificar a presença do HPV, que é o agente causador do câncer de colo de útero (CCU).

Segundo ele, enquanto outros testes biomoleculares disponíveis no mercado detectam apenas os genes, o teste biomolecular HPV-IntG/PCR Multiplex, já patenteado e desenvolvido na Paraíba, possibilita uma detecção precoce por meio de um processo inovador de medição de integração dos DNAs.

“Isso permite identificar se uma mulher está em risco de desenvolver CCU mesmo em fases iniciais, oferecendo à paciente a oportunidade de iniciar tratamentos urgentes ou até realizar a excisão imediata do HPV, com alta precisão”, destacou o diretor-presidente do Lifesa, ressaltando que novos protocolos de tratamento serão elaborados para incorporar as inovações trazidas pelo teste biomolecular utilizado na pesquisa.

O projeto conta com o apoio do Centro Especializado no Combate ao Câncer (CEDC), da Escola de Saúde da Paraíba (ESP), do Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Estado da Paraíba (Secties).

Luciano Piquet explica, ainda, que as amostras para o exame biomolecular são coletadas durante o exame citológico Papanicolau. Ao invés de descartar no lixo as espátulas e escovinhas utilizadas na coleta, elas são quebradas e colocadas em tubos ‘falcon’, fornecidos pelo Lifesa. Feito isso, elas são enviadas para o CEDC ou para a própria sede do Lifesa, que vão enviar as amostras ao laboratório para a realização do exame biomolecular, que sai em até 10 dias”, frisou.

Ao final da pesquisa, o resultado comparativo geral entre o Papanicolau e o biomolecular será divulgado entre os participantes, para que possam ser realizados estudos e protocolos referentes aos resultados obtidos.

Para aderir ao projeto “O colo agora é outro” ou obter mais informações sobre a metodologia da pesquisa, municípios e entidades que realizam o teste Papanicolau podem entrar em contato por meio do telefone (83) 98600-7882 ou pelo e-mail: lifesahpv@gmail.com