Prefeitura de João Pessoa segue vacinando contra síndromes gripais

Diversos serviços de saúde da Prefeitura de João Pessoa seguem promovendo ações para garantir a prevenção contra as síndromes gripais. Além das vacinas que fazem parte do calendário de rotina, estão disponíveis também as doses que protegem contra Influenza e Covid-9. As vacinas são seguras e consideradas uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos, principalmente das pessoas que integram os grupos prioritários.

Contra Influenza, a vacina está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade. As crianças a partir de seis meses devem receber duas doses da vacina, com um intervalo de 30 dias entre cada uma. Quem já teve contato com a vacina, deve tomar uma dose anualmente a cada campanha, de acordo com os vírus que mais circulam no Hemisfério Sul.

Contra Covid-19, a prevenção é destinada para crianças menores de 5 anos e, acima desta idade, para pessoas que integram o grupo prioritário. São elas: pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores de Saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

A vacina está disponível nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, no Centro Municipal de Imunização, e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido, proporcionando de forma estratégica uma assistência ampliada para aqueles que não podem ir ou levar seus filhos durante o horário comercial a um serviço de saúde.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (12):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).