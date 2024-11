Podcast: lavar os cabelos com água quente é prejudicial aos fios; entenda

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio trouxe dicas sobre cuidados com os cabelos, especialmente ao lavar com água quente.

Ela explicou que a alta temperatura pode desidratar tanto a pele quanto o cabelo, sendo ainda mais prejudicial para fios com química ou coloração.

Isanna recomendou optar por água morna ou fria e introduziu o pré-poo, técnica que protege e hidrata a fibra capilar antes da lavagem.

Ela sugeriu aplicar um creme hidratante com algumas gotas de óleo nutritivo antes do banho, para minimizar os danos causados pelo calor da água e preservar a saúde dos fios.

Ouça o podcast abaixo