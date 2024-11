Podcast: saiba como a alimentação pode ajudar a prevenir o câncer de próstata

No quadro “Conversa com a Nutri”, Amanda Albuquerque destacou a importância da campanha Novembro Azul e abordou como a alimentação saudável pode contribuir para a prevenção do câncer de próstata.

A nutricionista recomendou o consumo de alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios, como tomate cozido, vegetais crucíferos (brócolis, couve-flor e couve), chá verde, nozes, sementes de abóbora, peixes (como salmão, sardinha e atum) e frutas vermelhas (morango, amora e mirtilo).

Ela enfatizou que, embora esses alimentos auxiliem na prevenção, a realização de exames periódicos é essencial para uma saúde masculina completa.

Ouça o podcast abaixo