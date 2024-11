Podcast: Huac realiza esforço para reduzir fila de espera por cirurgias

No quadro Saúde em Dia, Daniele Gomes Barbosa, chefe substituta do setor de contratualização e regulação do Hospital Universitário Alcides Carneiro (Huac), anunciou esforços para reduzir a fila de espera por cirurgias na unidade.

Desde 14 de outubro, o HUAC aumentou sua capacidade de leitos cirúrgicos de 15 para 29, o que permitirá realizar até 240 cirurgias mensais, ultrapassando a meta de 20% de aumento nos procedimentos.

A previsão é de mais de 360 cirurgias eletivas até 7 de dezembro, com mutirões nos fins de semana e feriados.

Ouça o podcast abaixo