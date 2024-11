Podcast: aprenda a fazer um delicioso bolo de banana

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz compartilhou uma deliciosa receita de bolo de banana, perfeita para deixar a casa com um aroma irresistível e ideal para receber visitas.

Ingredientes:

2 bananas bem maduras

½ xícara de óleo

½ xícara de açúcar cristal

1 xícara de farinha de trigo

½ xícara de aveia em flocos

1 colher de chá de fermento

1 colher de chá de canela

2 ovos

Modo de Preparo:

Amasse as bananas e reserve.

Bata o óleo e o açúcar até incorporar bem.

Adicione os ovos, um de cada vez, misturando bem.

Acrescente as bananas amassadas e misture.

Adicione a farinha, aveia, fermento e canela, misturando tudo até obter uma massa homogênea.”

Despeje a massa em uma forma retangular untada, idealmente do tipo forma de pão.

Para um toque especial, corte uma banana extra, polvilhe com canela e coloque por cima da massa antes de assar.

Aline ressaltou que o bolo, enquanto assa, exala um aroma maravilhoso que invade toda a cozinha. Além disso, a dica dela é usar bananas bem maduras para garantir a doçura natural.

Ouça o podcast completo