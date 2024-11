Saúde de João Pessoa promove vacinação em três pontos móveis

Como parte das ações alusivas ao ‘Novembro Azul’, a Prefeitura de João Pessoa conta com os três pontos móveis para vacinação que atenderão a população, neste sábado (9), que além da atualização da caderneta com todos as doses das vacinas que fazem parte do Calendário Nacional, disponibilizarão as doses que protegem contra Covid-19 (apenas para pessoas que integram o grupo prioritário), Influenza e dengue.

Os pontos móveis estão localizados no Home Center Ferreira Costa, as margens da BR-230, no Shopping Sul, no bairro dos Bancários e no Shopping Tambiá, localizado no bairro Tambiá. As equipes seguem promovendo o atendimento de avaliação e atualização da caderneta até as 16h.

“É importante que a população procure um dos serviços disponíveis e garanta a prevenção. Neste mês de novembro, reforçamos o chamamento para o público masculino, alertando que a vacinação integra a promoção à saúde do homem. A exemplo da vacina que protege contra HPV para crianças e adolescentes e demais vacinas para todos os públicos, como a tríplice viral e hepatite b”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A vacina contra Influenza está disponível a toda a população a partir dos seis meses de idade. A dose é necessária todos os anos porque há uma queda do nível de anticorpos contra o vírus Influenza com o passar do tempo, assim, é preciso novo estímulo por meio da vacinação.

Já contra a Covid-19, a prevenção é destinada as pessoas que integram os grupos prioritários, para maior risco e vulnerabilidade, a exemplo de gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e idosos, as doses são periódicas. A prevenção também faz parte da programação preventiva de rotina de crianças menores de cinco anos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (9):

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 10h às 16h

Shopping Tambiá

Vacinas do Calendário de Rotina

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 9h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).