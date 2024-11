Prefeitura de João Pessoa segue ofertando vacina contra Influenza

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância da vacinação contra as doenças que podem causar as síndromes gripais agudas graves (SRAG), a exemplo da Covid-19 e Influenza.

Conhecida popularmente como gripe, a Influenza é uma infecção respiratória altamente contagiosa, que pode ser causa por quatro tipos de vírus – A, B, C ou D, sendo os dois primeiros responsáveis por epidemias sazonais mais observadas nas estações climáticas frias e chuvosas.

Confundida com um simples resfriado, a doença apresenta sintomas mais intensos, incluindo febre alta, dores no corpo, cansaço, tosse e dores de garganta, que podem durar de cinco a sete dias. Mas não é só isso: a influenza vai muito além de desconfortos temporários e pode gerar complicações sérias de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), na 42ª semana epidemiológica, o Boletim InfoGripe aponta sinal de aumento das síndromes respiratórias gripais, na tendência de longo prazo, nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba e Tocantins.

No documento, observa-se uma manutenção da diminuição dos casos de SRAG por Covid-19 na maioria dos estados da região Centro-Sul e interrupção do crescimento ou início de queda em Pernambuco e no Acre. Mato Grosso, Pará e Paraíba apresentam leve indício de alta nas hospitalizações entre idosos, muito provavelmente associado à Covid-19.

Locais de vacinação e público – A vacina contra Influenza está disponível a toda a população a partir dos seis meses de idade. Para ter acesso, basta levar o cartão ou caderneta de vacina aos serviços que estão localizados nas unidades de saúde da família, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h; e no Centro Municipal de Imunização (CMI) e nas Policlínicas Municipais, que atendem das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para ampliar e facilitar o acesso, a Prefeitura de João Pessoa conta também com três pontos móveis, que funcionam no Shopping Sul, no bairro dos Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira das 12h às 21h; e no Shopping Tambiá, com atendimento das 12h às 20h durante a semana.

As vacinas também são disponibilizadas nos domicílios de pessoas restritas ao leito – acamadas, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h. Para o acesso, basta fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

Para saber mais informações sobre a atualização da caderneta vacinal e quais as vacinas estão disponíveis para cada faixa etária, os usuários podem procurar um serviço de saúde mais próximo de sua residência ou ainda acessar o link: https://www.gov.br/saude/pt- br/vacinacao/calendario.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (8):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

Policlínicas Municipais

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).