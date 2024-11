Hospital de Amor permanece ofertando mamografia em Campina Grande

A Unidade de Prevenção do Hospital de Amor de Campina Grande realizou mais de mil procedimentos desde a sua inauguração, na segunda quinzena de setembro, e realizou uma ampla ação da campanha Outubro Rosa com execução de exames de mamografia, exames de detecção do câncer do colo do útero e do câncer de pele.

Mesmo passada a campanha do Outubro Rosa, o Hospital de Amor permanece ofertando exames como mamografia com livre demanda para mulheres a partir de 40 anos de idade. As pessoas interessadas, residentes em Campina Grande, podem procurar o serviço com documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS para agendar o seu procedimento.

A Unidade de Prevenção do Hospital de Amor de Campina Grande fica situado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2725, no bairro Dinamérica, e funciona de segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde. O Hospital de Amor tem capacidade para atender até 350 mulheres por dia e já é um dos principais serviços de prevenção de câncer na região. O hospital também conta com uma carreta de serviços para atendimento descentralizado.

Campina Grande é um dos municípios pioneiros no país a ofertarem mamografias para mulheres a partir dos 40 anos de idade por meio do SUS. “O Hospital de Amor é um serviço extremamente importante em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e segue ofertando o serviço para as mulheres, juntamente com a campanha Novembro Azul para os homens, com outros serviços direcionados ao público masculino”, disse o secretário de Saúde, Carlos Dunga Júnior.