Pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cuidado Farmacêutico (Nepfarma), do Centro de Educação e Saúde (CES) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cuité, desenvolveram um aplicativo para melhorar a gestão das condições crônicas não transmissíveis, a exemplo de diabetes e hipertensão arterial sistêmica. O “Safe adherence” teve sua patente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O produto foi desenvolvido durante as pesquisas realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação (PIBITI) pelos estudantes Pedro Pereira e Eduardo Deley, entre os anos de 2021 e 2023, sob orientação da professora do curso de Farmácia Camila Montenegro, e colaboração do professor Vladimir Soares.

De acordo com a professora Camila Montenegro, o Safe adherence surgiu para incentivar uma melhor adesão aos medicamentos. “A ideia de desenvolver o aplicativo surgiu depois que eu presenteei uma criança com um quebra-cabeça do mapa do Brasil, que após ser finalizado, é possível projetar a câmera do celular e obter informações sobre aquele local. A partir disso, veio a ideia de fazer algo assim para o uso de medicamentos, tornando as informações acessíveis de modo digital e dentro do cenário de saúde digital. Acreditamos que o acesso à informação desse modo digital tende a aumentar a adesão à farmacoterapia e a gente pode ter melhores resultados em saúde”, destacou.

O software se baseia no uso da tecnologia de QR Code, os quais são adesivados nas embalagens dos medicamentos dos pacientes, durante a consulta farmacêutica. O usuário acessa o aplicativo, por meio do seu login, realiza a leitura desse código por meio da câmera do seu celular, que direciona para a página referente ao medicamento, onde terá informações sobre a indicação, como tomar, armazenamento e descarte, em linguagem verbal escrita e com alternativa de emissão de voz.

O aplicativo está disponível para baixar no Google Play.