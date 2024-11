Secretaria informa sobre mudanças na vacinação contra Poliomielite

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou mudanças significativas nas diretrizes de vacinação contra a poliomielite. A partir de agora a vacina oral, também conhecida como vacina da gotinha, será substituída pela vacina inativada (VIP), seguindo as novas orientações do Ministério da Saúde. De acordo com as novas diretrizes, o esquema vacinal contra a poliomielite será composto por três doses da vacina inativada, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, seguidas por uma dose de reforço aos 15 meses.

A alteração no esquema de vacinação ocorre pelo fato de que a vacina oral é produzida com vírus atenuados, o que oferece uma proteção menor e pode ocasionar maior risco de efeitos adversos. Já a vacina inativada é mais segura e eficaz, proporcionando uma proteção mais ampla, incluindo três tipos de vírus da poliomielite.

Para as crianças que já tomaram a primeira dose de reforço com a vacina oral (VOP), entre 15 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias, será necessário comparecer a uma unidade de saúde para receber a dose de reforço com a vacina inativada, garantindo, dessa forma, uma proteção mais eficaz.

A medida visa garantir maior segurança e eficácia na luta contra a poliomielite, uma doença altamente contagiosa que pode causar paralisia e outros danos irreversíveis. A Secretaria de Saúde de Campina Grande reforça a importância da adesão à vacinação, alertando para a necessidade de manter o calendário vacinal atualizado e proteger as crianças contra doenças preveníveis.

Os locais de vacinação são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Centros de Saúde e as Policlínicas, além do Terminal de Integração de Passageiros e a Casa da Vacina, que fica no Hospital Municipal Pedro I.