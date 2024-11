PMJP orienta sobre a importância da vacinação de gestantes e puérperas

A Prefeitura de João Pessoa orienta que gestantes e puérperas também devem estar em dia com a vacinação. Além da placenta, os anticorpos também são transmitidos por meio do leite materno e podem proteger os bebês até um pouco mais de seis meses de vida, até que eles possam começar seu próprio esquema vacinal.

Há também as recomendações estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e indicações médicas, baseadas em evidências técnico-científicas. Caso a mãe seja contaminada, a saúde do feto também pode ficar comprometida e, em alguns casos, podem ocorrer malformações fetais, parto prematuro, aborto espontâneo e até morte fetal.

“Alertamos sobre a importância da vacinação para as gestantes e puérperas. Durante a gestação, a criança já começa a receber os anticorpos da mãe transferidos pela placenta e, após o nascimento, por meio da amamentação, promovendo a imunização passiva do bebê, até que estes possam iniciar os esquemas primários de vacinação”, afirmou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Vacina para as gestantes – Dupla adulto (dT), que protege a gestante contra a difteria e tétano acidental e os recém-nascidos contra a difteria e o tétano neonatal; Vacina dTpa, que é a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto – difteria, tétano e pertússis. Além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a coqueluche (causada pela bactéria Bordetella pertussis) ao recém-nascido; hepatite B – a doença é causada por vírus e pode ser transmitida da mulher para o bebê durante a gravidez, no momento do parto ou, até mesmo, durante a amamentação. Há as recomendações também para a administração das vacinas que protegem contra Influenza e Covid-19.

Para saber mais informações sobre a atualização da caderneta vacinal e quais as vacinas estão disponíveis para cada faixa etária, os usuários podem procurar um serviço de saúde mais próximo de sua residência ou um dos pontos móveis para garantir esse cuidado preventivo. O usuário ainda pode saber as recomendações vacinais pelo link: https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quinta-feira (7):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).